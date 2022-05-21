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Автор Елена Федорова

Кадыров заработал 26,5 млн рублей за 2021 год

Политика

Глава Чечни Рамзан Кадыров за 2021 год заработал 26,5 млн рублей и занял первое место в рейтинге чиновников Северного Кавказа по размеру заработка, об этом сообщает newstracker.ru.

Кадыров заработал 26,5 млн рублей за 2021 год

Корреспондент издания проанализировал данные о доходах глав северокавказских регионов из их деклараций, которые были опубликованы на официальных сайтах.

Оказалось, что лидер Чеченской Республики стал самым зажиточным. Он заработал в 2021 году 26 млн 537 тысяч рублей. Доход его супруги оказался значительно меньше — 1 млн 522 тысячи рублей.

Отмечается, что благосостояние Кадырова в 2021 году сократилось в 14 раз. Годом ранее он задекларировал доход в 381 млн рублей.

Ранее руководитель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина сообщила о своих доходах за прошлый год. По данным из декларации, политик заработала 38,9 млн рублей.

Ещё до этого на сайте Кремля обнародовали декларации сотрудников. Самым высокооплачиваемым работником оказался руководитель делегации Москвы на российско-украинских переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский. Он за 2021 год заработал 106,8 млн рублей.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Олег Артюков
Темы россия рамзан кадыров северный кавказ
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