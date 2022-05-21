Клишас: из-за "развода" с ЕСПЧ, выплаты по вынесенным решениям будут в рублях

Выплаты по уже вынесенным решениям ЕСПЧ будут производиться только в рублях и только на счета дружественных стран, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Как подчеркнул представитель Совфеда, решение о поправках в законопроект о завершении выплат по решениям ЕСПЧ от 16 марта 2022 года, приняли совместно с Госдумой.

"Договорились с коллегами в Госдуме о внесении поправки в наш законопроект о "разводе" с ЕСПЧ, что по решениям, которые уже вынесены в отношении России (на дату выхода из Совета Европы), выплаты будут производиться только в рублях, при этом будет запрещено производить выплаты на счета в недружественных странах", — пояснил сенатор.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что в России рассматривают вероятность "полного разрыва" с Евросоюзом, в том числе и выход из организаций, таких как ВОЗ, ЕСПЧ и Совет Европы.