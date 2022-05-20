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Автор Александр Шторм

Россия начинает управление освобождённой Украиной: идут расчёты будущих расходов

Политика

Россия начинает думать над разработкой системы управления освобождённых территорий. Грядёт закон о временных администрациях новых земель.

Россия начинает управление освобождённой Украиной: идут расчёты будущих расходов

Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. Приоритетным будет именно экономический аспект, но управление необходимо и социальным структурам. К решению этого вопроса планируется подключать добровольцев.

По словам Хуснуллина, который был достаточно откровенен, Запорожская АЭС будет нормально функционировать под российским контролем, а сама область войдёт в состав РФ. Он также подчеркнул, что на всех освобождённых территориях Украины необходимо добиться "максимального оборота рубля".

То есть уже практически понятно, что Россия эти территории уже никому не отдаст. Было заявлено и, главное, что будет дальше с инфраструктурой и проживанием там людей.

Крайне важным является утверждение о том, что восстановлением разрушенного хозяйства ряда украинских регионов займётся Россия. В настоящее время идут расчёты потенциальных расходов и финансирования проекта.

Отметим, что 18 мая в Херсонской области был объявлен новый набор в органы полиции. Наряду с требованиями возраста (от 18 до 35 несудимым), имела место и новация — в полицию приглашались и бывшие сотрудники органов внутренних дел Украины, в том числе участники АТО/ООС, не совершавшие военных преступлений.

В Сети по этому поводу говорят, что так просто кадровый голод на Украине не победить. Для решения этой проблемы и был предложен законопроект о военно-гражданской администрации. Такие временные администрации будут формироваться на добровольческих началах из граждан РФ.

Ожидается, что ВА озаботятся не только экономикой региона, но и займутся общественными институтами. К тому же российские регионы возьмут шефство над территориями ДНР и ЛНР.

Видимо, в скором времени станут известны и другие соглашения о сотрудничестве. Россия планирует организовать полномасштабную помощь республикам в восстановлении и развитии их инфраструктуры.

Вопрос о том, как сделать эти территории более дружественными, пока открыт. По мнению депутатов, срочно необходим Комитет освобождения Украины, чтобы новые области — Одесскую, Херсонскую, Харьковскую — привести в дружную семью российских народов.

По словам замсекретаря Совбеза РФ Рашида Нургалиева, Россия успешно завершит свою миссию на Украине. Все задачи, в том числе по демилитаризации и денацификации Украины, защите ЛДНР военные выполнят.

И тогда настает время мирного строительства, а также решения накопившихся проблем.

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Олег Артюков
Темы россия марат хуснуллин
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