Новый бюджет Херсонской области утвердили в рублях

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что новый бюджет Херсонской области утверждён в рублях.

"Бюджет только расходный. Доходной части мы пока не даем. <…> В нем учтены расходы на оплату труда работников исполнительных органов власти, затраты на оплату социальных направлений, выплату пенсий", — сообщил он.

В четверг, 19 мая глава Владимир Сальдо анонсировал трансформацию Херсонской области в субъект РФ. Ранее он говорил, что регион уже является неотъемлемой частью России.

В ходе спецоперации на Украине Вооружённые силы РФ установили контроль над всей Херсонской областью и приазовской частью Запорожской области. В этих регионах действуют военно-гражданские администрации.

Во время визита в Херсон секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия навсегда пришла в регион. По словам замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, местные жители смогут получить гражданство РФ.