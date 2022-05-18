Российский ответ на решение Финляндии вступить в альянс НАТО станет сюрпризом, но меры будут военными.
Об этом сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству. Безусловно, решение соответствующие будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов, и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО. Исходя из этих всех параметров будет приниматься решение, но в первую очередь, конечно, оно за военными", — заявила Мария Захарова.
В Кремле не раз отмечено, что Альянс нацелен на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что североатлантический Блок имеет агрессивный характер. Правда, Москва отмечала, что не считает вступление Финляндии и Швеции в Альянс экзистенциальной угрозой для РФ.
Напомним,18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявление на вступление в НАТО. Послы скандинавских государств передали соответствующие документы лично генсеку Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу. Процесс рассмотрения заявок займет не меньше месяца.
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