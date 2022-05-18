Депутат Журова выступила против смены российского триколора на Знамя Победы

У России есть государственный символ — флаг, и менять его на Знамя Победы — это странно. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова, комментируя Pravda.Ru слова депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет о признании Знамени Победы новым государственным флагом России.

По мнению Журовой, вводить дополнительный флаг или заменять нынешний триколор на Знамя Победы не стоит. Она заявила, что в России есть мероприятия, которые соответствуют поводу, по которому Знамя поднимается.

"Мне понятно его желание. Это же ещё флаг Коммунистической партии. Здесь уже есть, к сожалению, намёк на КПРФ всё-таки. Я не то, что против. Но у нас есть символ России. И он уже давно принят. <…> И сейчас менять флаг на Знамя Победы — это немножко странно", — сказала Журова.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил признать Знамя Победы новым государственным флагом России.

"Сегодня западные страны фактически объявили войну Знамени Победы, повсеместно запрещая его. <…> Я думаю, что настало время признать Знамя Победы нашим государственным флагом", — сказал Шеремет.