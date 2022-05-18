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Автор Юлиана Смирнова

Депутат Журова выступила против смены российского триколора на Знамя Победы

Политика

У России есть государственный символ — флаг, и менять его на Знамя Победы — это странно. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова, комментируя Pravda.Ru слова депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет о признании Знамени Победы новым государственным флагом России.

Депутат Журова выступила против смены российского триколора на Знамя Победы

По мнению Журовой, вводить дополнительный флаг или заменять нынешний триколор на Знамя Победы не стоит. Она заявила, что в России есть мероприятия, которые соответствуют поводу, по которому Знамя поднимается.

"Мне понятно его желание. Это же ещё флаг Коммунистической партии. Здесь уже есть, к сожалению, намёк на КПРФ всё-таки. Я не то, что против. Но у нас есть символ России. И он уже давно принят. <…> И сейчас менять флаг на Знамя Победы — это немножко странно", — сказала Журова.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил признать Знамя Победы новым государственным флагом России.

"Сегодня западные страны фактически объявили войну Знамени Победы, повсеместно запрещая его. <…> Я думаю, что настало время признать Знамя Победы нашим государственным флагом", — сказал Шеремет.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Олег Артюков
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