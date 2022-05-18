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Автор Елена Ивченко

Климов: военнослужащие Украины могут попасть под обмен пленными

Политика

Член Совета федерации РФ Андрей Климов заявил, что простые украинские военнослужащие, сдавшиеся в плен на "Азовстали", могут попасть под обмен пленными, а боевиков нацбатальона "Азов"* будут судить.

Климов: военнослужащие Украины могут попасть под обмен пленными

"Военнослужащие украинской армии, то есть, ни наемники, ни нацисты, ни военные преступники, которые в соответствии с данной ими присягой, не совершая военных преступлений, что особо важно, все-таки находились в действующей армии, по окончании спецоперации будут иметь возможность вернуться к своим семьям", — цитирует его слова URA. RU.

По словам сенатора, в украинском плену находится небольшая часть российских военнослужащих.

"Кто-то из них (украинских военных, — Прим. ред.) возможно подпадет под обмен. У нас, к сожалению, тоже есть небольшая часть военнослужащих, которые оказались среди лиц, удерживаемых украинской стороной", — заключил он.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Олег Артюков
Темы андрей климов
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