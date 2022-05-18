Захарова: "Запад перешёл собственные красные линии"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад перешёл не только российские, но собственные красные линии.

"В том и суть, что Запад перешел собственные красные линии. Ведь все те высокие заявления о целях и помыслах, которые делались, были повержены самим Западом. И свобода слова, и международное право, и демократия, и свобода в целом как высшие ценности. Это же все было просто растоптано, они все это перечеркнули сами", — заключила она.

Захарова подчеркнула, что для Запада человеческая жизнь ничего не значит, собственно, как и свобода слова.

"Примеры оккупации, агрессии, бомбардировок стран различных континентов показывают, что для Запада человеческая жизнь не являлась настоящей ценностью. Равным образом и свобода слова, что подтверждают многочисленные факты блокировок СМИ, аресты журналистов, а порой и просто покушение на их жизнь", — подытожила она.