Сатановский: "НАТОвское" оружие на Украине угрожает самим ЕС и США

Оружие, которым НАТО "оголтело" снабжает Киев, может попасть в не те руки и стать угрозой для самих американских и европейский "меценатов", заявил политолог Евгений Сатановский.

По его словам, ярким примером для подобных выводов, служит ситуация с военным наследием СССР, которое осталось на Украине.

"От афганских моджахедов до ИГ*. От африканских до ближневосточных диктаторов. От наркобаронов до предводителей транснациональных кланов торговцев людьми. Всем им в предшествующие десятилетия Украина стала близкой и родной страной. Сколько денег на ней и с её помощью они заработали! Сколько тысяч и десятков тысяч боевиков по всему миру она вооружила!", — пояснил политолог.

Как подчеркнул Сатановский, нет никаких гарантий, что американское и "НАТОвское" оружие не постигнет та же участь. Политолог уточнил, что сейчас, благодаря бесперебойным поставкам, на Украине образовался "мировой центр чёрного рынка оружия".

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.