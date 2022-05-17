Песков раскрыл идеологию РФ: здравый патриотизм и желание отстоять свои интересы

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у России есть собственная идеология. Как отметил пресс-секретарь лидера РФ Владимира Путина, в нашей стране живут патриотичные люди, которые хотят бороться за свои интересы.

"Настрой, доминирующий сейчас в нашем обществе, не является идеологией? Разве тот здравый патриотизм, который доминирует у нас в стране, — это не идеология? — сказал Песков в ходе просветительского марафона "Новые горизонты".

По словам пресс-секретаря российского президента, в идеологию нашей страны входят стремления "жить нормально", развиваться и учиться. Также граждане хотят быть обеспеченными и здоровыми, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Путин ощущает поддержку россиян и понимает, куда ведёт страну. По мнению пресс-секретаря главы государства, РФ много лет развивалась и отстаивала собственные интересы.