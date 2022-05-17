Песков: "Существование России является раздражителем для коллективного Запада"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Запада существование России является раздражителем, поэтому он делает всё, чтобы тормозить развитие государства.

"Само существование России является раздражителем для коллективного Запада, они готовы на всё, чтобы не дать стране развиваться", — сказал он.

По словам пресс-секретаря, Москва пыталась докричаться до западных партнёров и договориться о новых принципах безопасности, но не была ими услышана.

Песков подчеркнул, что Россию невозможно изолировать ни политически, ни экономически, ни информационно.