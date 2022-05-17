Депутат Госдумы обвинил Запад в разжигании цветных революций по всему миру

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал Pravda.Ru призыв Китая к странам G7 сфокусироваться на мире, прекратить вводить незаконные санкции и устраивать цветные революции в других странах.

"Я думаю, что это заявление китайских лидеров полностью противоречит планам США и Великобритании, которые являются разжигателями всех цветных революций в мире. Конечно, они не прислушаются. Конечно, они будут противостоять этому. Но мы целиком и полостью поддерживаем наших китайских товарищей, полностью с ними согласны и неоднократно об этом заявляли", — заявил Чепа.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай призывает страны "Большой семерки" сфокусироваться на мире, прекратить применять двойные стандарты, вводить незаконные санкции, организовывать цветные революции и использовать армию для демонстрации своей силы.