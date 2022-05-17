Безпалько: Украина прекратит огонь только при военном поражении или смене власти

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько прокомментировал Pravda. Ru заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Украина не пойдет на уступки России, в том числе по Донбассу и Крыму, чтобы добиться прекращения огня.

Безпалько назвал условия, при которых Украина может пойти на прекращение огня.

"Первое условие — сильное военное поражение. Второе — это смена власти на Украине. Третье может просто сочетать первый и второй сценарии. В этом случае действительно Украина может пойти на какие-то переговоры и мирные соглашения", — сказал эксперт.

По его словам, Запад использует Украину в качестве инструмента для борьбы с Россией, и никому нет дела до того, что страна может потерять свою государственность.

"Сейчас Украина — инструмент, который направлен на дезинтеграцию России и управляется с Запада. Сейчас Украина уже не представляет из себя самостоятельного государства. Поскольку она управляется с Запада, то её народ, правительство, госаппарат совершенно не жалко. Это инструмент, и если он сломается, то можно будет договориться с Россией на его обломках. Если он достигнет успеха, соответственно, будут договариваться с Россией, но уже с позиции силы", — отметил собеседник издания.

Он добавил, что Запад "настроил Украину на бескомпромиссную и окончательную борьбу до "победного конца".

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна не намерена идти на уступки России, в том числе по Донбассу и Крыму, чтобы добиться прекращения огня.