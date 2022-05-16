Евсеев: Россия не допустит даже попыток захвата Калининградской области

Поляки могут говорить всё, что угодно, но если у России возникнет реальная угроза в отношении Калининградской области, то будет создан наземный коридор через территорию Литвы и Белоруссии.

Такое мнение высказал заведующий отделом института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев, комментируя Pravda.Ru заявление экс-заместителя главы Минобороны Польши Ромуальда Шереметьева о том, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО Калининград станет проблемой для ЕС.

Эксперт выразил уверенность, что Россия не допустит даже попыток захвата Калининградской области. И первое, на что она может пойти, это применить ядерное оружие против страны-агрессора, в данном случае против Польши, считает он.

Аналитик посоветовал полякам очень глубоко об этом задуматься. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО никак ситуацию принципиально не меняют, Калининградская область останется территорией РФ, добавил собеседник издания.

"Средств доставки ядерного оружия достаточно не только для того, чтобы нанести удар по территории Польши, но и по территории США, если США будут вмешиваться в этот конфликт. Поэтому эти всякие рассуждения поляков, мечты о Галиции, мечты о Калининградской области могут превратиться в труху, а территория Польши может стать местом, где будет трудно жить людям. И вина за это будет лежать на нынешнем польском руководстве", — высказался военный эксперт.

Россия имеет все основания для применения ядерного оружия в том случае, если страны НАТО попытаются напасть на её территорию. Это предусмотрено военной доктриной РФ, заключил Евсеев.