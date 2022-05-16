Баширов назвал нелогичной версию Хазина о ядерном ударе Киева по Белгороду

Версия экономиста Михаила Хазина о возможном ядерном ударе Украины по Белгороду не очень логична. Такой удар не остановил бы Москву, а наоборот привел бы к объявлению войны и возможности ответа, считает политолог Марат Баширов.

Аналитик добавил, что у него есть и своя версия, которая в чём-то созвучна изложенной Хазиным, однако она всё же выглядит несколько иначе.

Президент Росси Владимир Путин, принимая неожиданное решение о проведении СВО на Украине, должен был руководствоваться какой-то экстренной информацией. Понятно, что план нападения на ДНР и ЛНР у ВСУ был. И укреп/районы и огромное количество техники и украинских солдат, которых сейчас перемалывают около Донецка — тому прямое подтверждение. Но, об этом знали давно, значит причина в чём-то другом, пояснил эксперт.

По его мнению, если бы ВСУ начали военную операцию против Донбасса и тут же Украина нанесла ядерный удар по Белгороду, чтобы парализовать ВС РФ, как считает Хазин, то это стало бы поводом объявить войну и ударить в ответ по Киеву.

Баширов изложил и свою версию того, что готовил киевский режим. ВСУ могли начать военную операцию против Донбасса, а Киев объявить о том, что у него есть "грязные" ядерные бомбы, которые он разместил вдоль границы с Россией (Крыма) и приведёт их в действие, если Москва начнёт военные действия в защиту республик. А такое развитие событий точно поставило бы Россию в сложное положение, заметил политолог.

Он напомнил, что ровно за пару недель до начала специальной военной операции Зеленский активно говорил о необходимости обзавестись ядерным оружием.

"А дальше моя версия и Хазина опять сходятся. Поиск этих самых ядерных материалов на Украине. Поэтому, захватывали военный аэродром Гостомель под Киевом, а потом ушли оттуда. Поэтому, зашли на Чернобыльскую АЭС, а потом ушли оттуда, очевидно, что-то проверив или забрав. Поэтому, был взорван Харьковский физтех (институт, работавший по теме ядерных программ и имевший оборудование)", — пояснил свою точку зрения аналитик. Теперь угрозы ядерного удара для Белгорода, Курска, Воронежа и Ростова-на-Дону больше нет, заключил он.