Кедми дал рецепт победы РФ над Западом: "Больше никакий доброты и жалости!"

Военный эксперт и экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми дал рецепт победы России над странами Запада.

Российскому руководству надо извлечь нужные выводы из уроков и начинать проводить жёсткую политику.

Кедми указал, что РФ проявляет доброту и сострадание в тех случаях, когда этого делать абсолютно не надо. Такие ошибки совершали даже во времена Сталина.

Взять ситуацию со Швецией в годы Великой Отечественной. Стокгольм тогда умолял посла Советского Союза Александру Коллонтай, чтобы та убедила Сталина не выставлять им счета за поддержку фашистской Германии.

"Сталин сжалился над ними, а зря! Он сжалился и над финнами. Я надеюсь, когда в следующий раз будут подписывать соглашение о капитуляции, не будет никаких жестов доброй воли и никакого желания пойти им навстречу в надежде, что они это поймут", — говорит Кедми.

По его мнению, многие страны вообще не ценят хорошего к ним отношения, а понимают только силу и тумаки. Те же финны стали тем, кем они сегодня являются, лишь благодаря СССР.

Но это не мешает Финляндии отказаться от нейтрального статуса и "побежать" в НАТО. А значит, победа РФ над Западом будет только при условии исправления прошлых исторических ошибок.