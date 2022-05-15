Россия намерена усилить группировку войск на границе в случае присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу.
О такой перспективе поведал глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.
"В случае, если в Финляндии в непосредственной близости от нас будут размещены наступательные, ударные вооружения НАТО, мы укрепим рубежи, усилим российскую группировку войск на границе. Безопасности России ничего не угрожает", — объяснил представитель Совета Федерации.
Бондарев считает, что Финляндия и Швеция не хотели вступать в НАТО, однако Америка повлияла на их выбор с помощью давления.
"И сейчас практически дожали финнов", — поделился своим мнением политик.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё высказался по поводу слов Владимира Путина о вступлении страны в НАТО.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Российские военные начали штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе, где продолжают удерживать оборону украинские неонацисты из полка "Азов"*. По крайне мере, так утверждают сами боевики.