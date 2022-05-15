В России отреагировали на вступление Финляндии в НАТО: "Дожали финнов"

Россия намерена усилить группировку войск на границе в случае присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу.

О такой перспективе поведал глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

"В случае, если в Финляндии в непосредственной близости от нас будут размещены наступательные, ударные вооружения НАТО, мы укрепим рубежи, усилим российскую группировку войск на границе. Безопасности России ничего не угрожает", — объяснил представитель Совета Федерации.

Бондарев считает, что Финляндия и Швеция не хотели вступать в НАТО, однако Америка повлияла на их выбор с помощью давления.

"И сейчас практически дожали финнов", — поделился своим мнением политик.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё высказался по поводу слов Владимира Путина о вступлении страны в НАТО.