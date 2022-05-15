Подоляка: Россия перешла на Украине к плану "Б"

Украинские власти заявили о намерении призвать 1 миллион резервистов, чтобы противостоять российской армии. Однако в России общую или частичную мобилизацию пока не объявляют, хотя её экономика постепенно переводится на военный лад. Своё мнение по этому вопросу озвучил журналист и блогер Юрий Подоляка.

Эксперт считает, что на самом деле украинская армия — это всего лишь "затравка". То, что должно своими действиями вызвать недовольство внутри России. А настоящую войну ведут Лондон и Вашингтон. И нужно понять, каким образом они пытаются её выиграть.

Основной удар по России будет наноситься изнутри. Причём будут использованы все возможности, чтобы раскачать ситуацию внутри страны, возможно, к осени или зиме, полагает блогер.

"Именно потому, что российское руководство отлично понимает, каким образом будут пытаться "шатать" Россию, и понимает, что игра идёт вдолгую. И, естественно, война идёт не с Украиной, а с Западом <…> Российское руководство тоже готовит свою страну к длительной борьбе", — объяснил Подоляка.

По его мнению, сейчас Россия перешла к плану "Б" — длительным военным действиям, которые уже осенью-зимой текущего года должны во многом решить проблемы психологического надлома населения Украины.

А до этого в результате нескольких операций должен быть произведён психологический надлом ВСУ. И таким образом достигнута полная и окончательная победа над нынешним киевским режимом. Соответственно, будет нанесено на территории Украины поражение Британии и США, однако всё на этом не закончится, считает блогер.

Если Россия сейчас объявит мобилизацию и бросит все силы на уничтожение киевского режима, она может добиться только двух вещей: больших потерь и серьёзного партизанского движения, полагает журналист. Также при этом будет разрушена экономика страны, что значительно уменьшит шансы выиграть войну с коллективным Западом, заключил он.