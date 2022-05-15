Мурадов: освобождённым регионам Украины не место в составе страны

Регионы, которые российские войска освободили от националистов и демилитаризировали, должны выйти из состава Украины, заявил постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

По словам Мурадова, южные регионы и вовсе могут присоединиться к России, однако, постпред подчеркнул, что всё будет зависеть исключительно от выбора жителей.

"Могут быть приняты и иные политические решения, в том числе и временного характера, открывающие возможности союзнических отношений с Россией. В любом случае, всё зависит от волеизъявления народа. Люди должны иметь возможность пройти свой путь", — пояснил Мурадов в беседе с РИА Новости.

По словам постпреда, именно таким путём к воссоединению с Россией пришёл и Крым.