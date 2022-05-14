Антонов: США очень не нравится ракета "Сармат", они хотят запретить её

Посол России в США Анатолий Антонов пообщался с известным журналистом Владимиром Соловьёвым и рассказал, на каком уровне сегодня находятся отношения двух ядерных держав.

По его словам, в адрес сотрудников посольства РФ в США поступают угрозы, их пытаются подтолкнуть к предательству.

"Ужас в том, что известные политики, которых я раньше достаточно уважал, чьи знания высоко ценил, публикуют призывы в американских СМИ к российским дипломатам и военным перейти на сторону так называемой демократии. По существу, моих товарищей подталкивают на предательство, которое в любой стране расценивается как омерзительный поступок", — говорит Антонов.

Он добавил, что американские власти полностью прекратили очные контакты с сотрудниками посольства РФ в Вашингтоне. При этом США сами загнали диалог в тупик, пренебрегая российскими интересами, рассказал посол.

Антонов особо отметил, что США очень не нравится наша ракета "Сармат" и в рамках будущих договоренностей по контролю над вооружениями они очень хотят запретить её использование.

Вашингтон заинтересован в сохранении очага нестабильности в Европе, а также делают акцент на ослаблении России для ее изоляции, отметил дипломат.

Что касается спецоперации на Украине, то США глубже втягиваются в конфликт с самыми непредсказуемыми последствиями для двух ядерных стран, подытожил Анатолий Антонов.