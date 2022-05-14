Если Европейский Союз одобрит процедуру начала вступления Украины в ЕС, это будет означать его конец.
Это сообщил заместитель главы МИД России Александр Грушко.
Это покажет, что политики руководствуются только геополитическими соображениями и уже не помнят собственные признаки.
"Если ЕС — реально вот это государство, где правят бал нацгруппировки и царит нацидеология, которая не совместима с евроценностями, это будет означать конец Европейского Союза и будет показывать, что Евросоюз руководствуется не какими-то ценностями, на которых он стоит и на платформе которых был создан, а сугубо геополитикой", — сказал замглавы МИД РФ.
Дипломат отметил, что Кремль собирается действовать из современной реальности. Если Евросоюз не собирается рассматривать наше государство как партнёра, Россия сделает акцент на иные направления внешней торговли. К примеру, на Восток.
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