МИД РФ: Если ЕС одобрит вступление Украины в Союз, это будет означать его конец

Если Европейский Союз одобрит процедуру начала вступления Украины в ЕС, это будет означать его конец.

Это сообщил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

Это покажет, что политики руководствуются только геополитическими соображениями и уже не помнят собственные признаки.

"Если ЕС — реально вот это государство, где правят бал нацгруппировки и царит нацидеология, которая не совместима с евроценностями, это будет означать конец Европейского Союза и будет показывать, что Евросоюз руководствуется не какими-то ценностями, на которых он стоит и на платформе которых был создан, а сугубо геополитикой", — сказал замглавы МИД РФ.

Дипломат отметил, что Кремль собирается действовать из современной реальности. Если Евросоюз не собирается рассматривать наше государство как партнёра, Россия сделает акцент на иные направления внешней торговли. К примеру, на Восток.