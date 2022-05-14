Собчак проверят на иностранное финансирование и могут признать иноагентом

Телеведущую, блогера и журналистку Ксению Собчак проверят на предмет возможного иностранного финансирования.

А если таковое будет выявлено, то "светскую львицу" могут признать иностранным агентом.

Об этом сообщает общественник Александр Ионов. Также будет проверена её редакция "Осторожно, новости".

Ранее по инициативе этого общественника, иноагентами признали "Медузу"* и "Важные истории"*.

* - включён(а) в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.