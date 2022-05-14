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Автор Дмитрий Плотников

Собчак проверят на иностранное финансирование и могут признать иноагентом

Политика

Телеведущую, блогера и журналистку Ксению Собчак проверят на предмет возможного иностранного финансирования.

А если таковое будет выявлено, то "светскую львицу" могут признать иностранным агентом.

Об этом сообщает  общественник Александр Ионов. Также будет проверена её редакция "Осторожно, новости".

Ранее по инициативе этого общественника, иноагентами признали "Медузу"* и "Важные истории"*.

* - включён(а) в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
ксения собчак
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