Депутат Журавлёв: РФ готова первой применить ядерное оружие при реальной угрозе

Россия готова нанести ядерный удар первой, если будет реальная угроза существованию страны, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлёв.

Как подчеркнул парламентарий, США нацелены на то, чтобы развязать Третью мировую войну. В том числе и подталкивая Швецию и Финляндию, которая граничит с Россией, вступить в Североатлантический альянс.

"Россия может нанести первой ядерный удар. Это произойдёт, если будет угроза существованию Российской Федерации", — заявил депутат в беседе с URA.RU.

Как подчеркнул парламентарий, Штаты пытаются втянуть в конфликт Европу и Азиатский регион для того, чтобы списать свои провалы на войну, как это было с Первой и Второй мировой.

Ранее Pravda.Ru цитировала эмоциональное заявление первого зампреда о том, что вся Украина "будет российской" и любой снаряд в сторону ЛДНР власти воспримут как удар в сторону Москвы.