Асафов: Россия не будет проводить спецоперацию в Швеции и Финляндии

В МИД России отреагировали на возможное вступление в НАТО Швеции и Финляндии, заявив, что в таком случае последует "военно-технический ответ". Многие восприняли это словосочетание как угрозу с российской стороны. Что оно означает на самом деле, объяснил обозреватель Александр Асафов.

По словам эксперта, это совсем не значит, что Россия собирается вести какие-то военные действия на территории скандинавских стран, как на Украине. В базовом варианте военно-технический ответ таких действий не предусматривает, заметил аналитик в беседе с Украиной. ру.

Он пояснил, что речь здесь идёт об усилении контура безопасности, что должно создать в Швеции и Финляндии напряжение, так как наши ПРО будут размещены близко к этим странам и ориентированы на них.

"Речь идет о защите собственных границ и усилении собственной границы. Именно это имеет в виду МИД, а не то, что мы будем проводить спецоперацию на шведской или финской территории", — заключил Асафов.