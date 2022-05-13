Асафов: Польша может вступить в украинский конфликт только по указу США

Заявление премьера Польши Матеуса Моравецкого о том, что идеологию русского мира нужно ликвидировать как раковую опухоль, это больше вопрос информационной войны. Если же говорить о классическом плане по разделу Украины, то это невозможно пока идёт спецоперация. Такое мнение высказал обозреватель Александр Асафов.

Эксперт заметил в интервью Украина.ру, что Польша делает много различных заявлений в публичном пространстве. И она думает вмешаться в конфликт, так как это отражает её старые ягеллонские идеи.

Однако вероятность такого сценария довольно низкая, поскольку это приведёт к реальному столкновению России с НАТО, пояснил аналитик.

Он добавил, что такой риск существует, и его учитывают все. Вероятность вмешательства в украинский конфликт Варшавы эксперт оценил в 25%, допустив, что это возможно, если так решат в Вашингтоне.