Заявление премьера Польши Матеуса Моравецкого о том, что идеологию русского мира нужно ликвидировать как раковую опухоль, это больше вопрос информационной войны. Если же говорить о классическом плане по разделу Украины, то это невозможно пока идёт спецоперация. Такое мнение высказал обозреватель Александр Асафов.
Эксперт заметил в интервью Украина.ру, что Польша делает много различных заявлений в публичном пространстве. И она думает вмешаться в конфликт, так как это отражает её старые ягеллонские идеи.
Однако вероятность такого сценария довольно низкая, поскольку это приведёт к реальному столкновению России с НАТО, пояснил аналитик.
Он добавил, что такой риск существует, и его учитывают все. Вероятность вмешательства в украинский конфликт Варшавы эксперт оценил в 25%, допустив, что это возможно, если так решат в Вашингтоне.
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Премьер Польши Моравецкий призвал вырезать русских, как раковую опухоль. Русские солдаты это запомнят.