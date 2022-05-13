Путин обсудил ход спецоперации на Украине в Совбезе

Глава России Владимир Путин провёл обсуждение текущих моментов спецоперации на Украине с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

Членами обсуждения стали, кроме Путина и министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министр Михаил Мишустин, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, директор СВР Сергей Нарышкин, глава МВД Владимир Колокольцев и другие.

"Наряду с текущими вопросами министр обороны Сергей Шойгу проинформировал участников совещания о ходе специальной военной операции", — сказал представитель президента Дмитрий Песков.

Также, по словам представителя Кремля, в повестке значились возможные опасности для РФ в случае вступления в НАТО Финляндии и Швеции.

"Состоялся обмен мнениями по теме решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО и возникающих в этой связи потенциальных угроз для безопасности России", — отметил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что в ходе заседания также обсуждались вопросы, касающиеся саммита ОДКБ, который запланирован на понедельник следующей недели.