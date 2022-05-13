Евсеев: Россия отходит от Харькова, чтобы сберечь ресурсы

Российские войска в последние дни оставили несколько населённых пунктов в Харьковской области и отошли к границам РФ. Украинские пропагандисты тут же попытались выдать это за большую победу ВСУ. Своё мнение по поводу этой ситуации высказал военный эксперт Владимир Евсеев.

Он отметил в беседе с изданием Украина.ру, что сейчас значительная часть российских войск не принимает участия в боях, так как они нужны для дальнейшего наступления. И этих войск, по словам аналитика, достаточно для взятия Харькова. Просто такая задача на данный момент не ставится, пояснил он.

По мнению Есеева, главное сейчас ликвидировать группировки ВСУ в Донбассе. А воевать придётся ещё долго, поэтому Россия и бережёт личный состав, тогда как противник предпринимает попытки контрнаступления, просто бросая людей на убой.

От Харькова Россия отходит, чтобы не попасть под огонь артиллерии. Однако рано или поздно наши войска дойдут до Харькова. Это лишь вопрос времени. Сейчас же важнее завершить разгром донбасской группировки, заключил военный эксперт.