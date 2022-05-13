Евсеев: спецоперация на Украине может продлиться до осени 2023 года

Военная операция России на Украине может продлиться до осени следующего года. Такой прогноз сделал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

По его мнению, пока даже непонятно, когда будет завершён второй этап спецоперации. Вероятно, он завершится к осени, однако события могут ускориться, если ВСУ будут сломлены морально, предположил аналитик в беседе с Украиной.ру.

По его словам, самая большая проблема ВСУ заключается в том, что слом морального духа у них неизбежен. И он, скорее всего, наступит до конца мая, заключил собеседник издания.

Ранее депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров высказал мнение, что военные действия на Украине прекратятся, когда Россия освободит всю её территорию.