Депутат ГД: Запад очень жалеет, что помог Сталину, а не Гитлеру

После того, как Запад понял, что его попытка руками Украины расправиться с Россией провалилась, да ещё и повлекла за собой неприятности для него самого, забрало было поднято и он (Запад) перешёл уже к прямой конфронтации с нашей страной.

Так комментирует происходящее на международной арене депутат Госдумы Олег Морозов. По его словам, сейчас мы видим, как западные политики переворачивают с ног на голову саму историю:

"Дело идёт к тому, что завтра скажут о том, что коллективный Запад - США, Канада, Великобритания - совершили огромную ошибку, помогая СССР в 44-м году, начав операцию в Нормандии, что надо было помогать Гитлеру, добить Сталина, Советский Союз, а потом с Гитлером решать, как устраивать послевоенный мир", — сказал парламентарий в эфире "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале Россия 1.

Морозов подчеркнул, что сегодня коллективный Запад, жалеющий о неверном выборе в сороковых годах прошлого века, сейчас, пока Россия проводит свою спецоперацию на Украине, против неё уже идёт большая война.

"У нас сейчас только один способ заставить Запад принять условия России от 15-го декабря. Нам нужна безоговорочная победа на Украине", — уверен политик.