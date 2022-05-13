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Автор Максим Александров

Третьяков: Польша хочет втянуть Белоруссию в конфликт на Украине

Политика

Военный конфликт на Украине расширяется. При этом Киев заинтересован, чтобы в боевые действия была втянута Белоруссия. Такое мнение высказал политолог Виталий Третьяков.

Третьяков: Польша хочет втянуть Белоруссию в конфликт на Украине

Эксперт заметил, что к расширению конфликта стремится сама Украина, которая не собирается идти на уступки, а тем более на капитуляцию. Причина проста, считает аналитик: чем шире и масштабнее конфликт, тем больше возможностей появляется для вытягивания помощи у Запада.

Это понимает и президент Белоруссии Александр Лукашенко, и наверняка он готовится к возможным сценариям расширения конфликта в регионе, добавил политолог в беседе с Украиной.ру.

По его мнению, с целью втягивания Минска в конфликт Киев может пойти на различные провокации. Однако есть ещё Польша, которая также заинтересована в том, чтобы это произошло, и будет всё для этого делать.

Если втягивание Белоруссии в конфликт всё же произойдёт, то это случится не по инициативе Лукашенко, а из-за провокации Запада и Украины. Вероятность того, что события пойдут по этому сценарию, очень велика, заключил собеседник издания.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Олег Артюков
Темы киев минск польша москва россия варшава украина белоруссия виталий третьяков александр лукашенко
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