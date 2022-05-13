Депутат Фёдоров: спецоперация закончится после освобождения всей Украины

Задача США на Украине — уничтожение Российской Федерации. И военную операцию Россия ведёт не с Украиной, а с НАТО и США, поэтому закончить её не получится путём какой-то договорённости. Такое мнение высказал депутат Госдумы Евгений Фёдоров.

Политик считает, что освобождать придётся всю территорию Отечества в границах 1945 года. А решение о выходе Украины из состава СССР от 1991 года года нужно будет через суд отменять, как незаконное.

Чтобы прекратить военные действия, нельзя будет ограничиться только территориями Донецкой и Луганской народных республик, ещё каких-то отдельных областей, идти придётся до Львова включительно, заявил депутат в беседе с Украиной.ру.

Он объяснил, почему по-другому не выйдет. Даже если какую-то маленькую часть Украины оставить, например, Ужгород, то США соберут там наёмников, свои войска под флагами наёмников, и продолжат военную операцию.

"Поэтому тут придётся как в 1941–1945 — освобождать всю территорию для того, чтобы прекратить войну, что и соответствует международному праву", — заключил собеседник издания.