Представитель РФ в Евросоюзе Владимир Чижов заверил, что спецоперация на Украине проводится в соответствии с планами Владимира Путина, но не так быстро, как некоторые хотели бы.
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов пояснил, что Россия не собиралась захватывать Киев, Харьков и другие крупные города. Целью РФ, по его словам, были только военные объекты.
Он также подчеркнул, что Россия никогда не атаковала мирных граждан на Украине. Чижова очень расстроило решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО.
"Россия не собирается применять ядерное оружие в Украине, и надеется, что НАТО также не станет его использовать. Я уверен, ситуация в Украине будет решена путём переговоров", — объяснил дипломат в интервью Sky News.
При этом Чижов заявил, что Украина должна отчиститься от присутствия зарубежной военной силы, превратиться в нейтральное государство и признать республики Донбасса и Крым.
Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Европа приблизилась к лимиту по вводу новых антироссийских санкций.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Премьер Польши Моравецкий призвал вырезать русских, как раковую опухоль. Русские солдаты это запомнят.