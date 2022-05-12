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Автор Елена Былкина

Постпред РФ в ЕС уверил, что Россия не собиралась захватывать Киев и Харьков

Политика

Представитель РФ в Евросоюзе Владимир Чижов заверил, что спецоперация на Украине проводится в соответствии с планами Владимира Путина, но не так быстро, как некоторые хотели бы.

Постпред РФ в ЕС уверил, что Россия не собиралась захватывать Киев и Харьков

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов пояснил, что Россия не собиралась захватывать Киев, Харьков и другие крупные города. Целью РФ, по его словам, были только военные объекты.

Он также подчеркнул, что Россия никогда не атаковала мирных граждан на Украине. Чижова очень расстроило решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

"Россия не собирается применять ядерное оружие в Украине, и надеется, что НАТО также не станет его использовать. Я уверен, ситуация в Украине будет решена путём переговоров", — объяснил дипломат в интервью Sky News.

При этом Чижов заявил, что Украина должна отчиститься от присутствия зарубежной военной силы, превратиться в нейтральное государство и признать республики Донбасса и Крым.

Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Европа приблизилась к лимиту по вводу новых антироссийских санкций.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Олег Артюков
Темы владимир чижов владимир путин
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