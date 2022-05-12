Позиция России по вопросу членства Украины в ЕС изменилась

Российская позиция по вопросу стремления Украины вступить в Европейский Союз изменилась.

Об этом сообщает первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат отмечает, что теперь эта позиция схожа с позицией по вступлению Украины в Североатлантический блок НАТО.

Полянский добавил, что в свете украинской позиции не видит на сегодняшний день дипломатических вариантов решения ситуации вокруг Незалежной.

"Не вижу каких-либо возможностей для дипломатического урегулирования, учитывая позицию Украины и попытки распалить этот конфликт со стороны западных стран", — заявил заместитель постпреда России в интервью онлайн-изданию UnHerd News (Великобритания).

В Кремле не раз отмечали, что Альянс нацелен на конфронтацию и членство Украины в НАТО будет нести угрозы для России. Глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков говорил, что дальнейшее расширение военного Блока не принесет особой безопасности Евросоюзу.