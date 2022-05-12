Шольц: "Путин не выиграет на Украине"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что президент РФ Владимир Путин "не должен выиграть в боевых действиях" на Украине.

По его словам, он и "не выиграет", потому что это создаст риск международного произвола.

Российская агрессия против украинской стороны — самая большая катастрофа современности, заявил Шольц.

"Мир после этой истребительной войны уже не будет таким, как раньше. Его уже нет", — сказал канцлер в интервью изданию Bild.

Также политик отмечает, что текущая специальная операция знаменует собой радикальный разрыв с миропорядком по окончании холодной войны. Шольц заявил, что многие умные головы считали бы эту эскалацию невозможной из-за весьма обширных международных связей после 1989 г., поскольку с точки зрения рационализма такая специальная операция — слишком дорогая, чтобы к ней кто-то прибегал.

Канцлер подытожил, что любая "логика издержек и выгод" разбивается, когда "иррациональные действующие лица из-за идеологической слепоты бросают идею сотрудничества на ветер".