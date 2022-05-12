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Автор Максим Александров

Норин: для ВСУ Харьков и Донбасс важнее, чем остров Змеиный

Политика

Для Украины, которая предприняла недавно целую серию неудачных атак на остров Змеиный, он не так важен, как атаки под Харьковом. Такое мнение высказал военный историк Евгений Норин.

Норин: для ВСУ Харьков и Донбасс важнее, чем остров Змеиный

Эксперт считает, что атаки на Змеиный носят больше пропагандистский характер. И остров не нужен Украине для того, чтобы американские суда ввозили оружие и вывозили зерно. Там свободного маневрирования судов всё равно не будет, а оружие они и так перевозят по железной дороге, пояснил аналитик в беседе с Украиной.ру.

Он добавил, что Харьков и Донбасс для ВСУ более важны, так как там российские военные начинают увязать, а противник переходит в медленное контрнаступление.

Под Харьковом идут тяжёлые бои, и сейчас нужно обращать внимание на это, а не на остров Змеиный, так как нельзя исключить, что противник попытается выдавить наши войска к российской границе и перенести боевые действия на нашу территорию, пояснил аналитик.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Олег Артюков
Темы всу россия донбасс харьков украина
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