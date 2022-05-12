Невзоров* вновь рассказывает про героизм "Азова"**

Русофоб Александр Невзоров* опять рассказывает про героизм нацбата "Азов"**.

Никакие они не нацисты, таков посыл Невзорова*.

"Миф о том, что "Азов"** - нацисты — лопнул!" — заявляет иностранный агент.

В прошлый раз он заявил, что пропаганда России называет концентратом нацизма "Азов"**.

"Связался. Потрясающие люди. Ни к какому нацизму не имеющие никакого отношения", — очарован радикалами Невзоров.

На это "очарование" можно привести слова очевидцев из Мариуполя про этот нацбат:

"Тупо с танка стреляли по всем… "Азов"** простых людей выстроил в ряд и начал стрелять по людям… Что они творят?", "Думаете, помогали они? … они там жарили и котлеты… Запах такой. А мы голодные сидим с детьми. Подойдём — "у нас нет ничего", "Запугивали, мы боялись выходить… " — рассказывают мариупольцы.

И это навскидку только малая часть "героизма" нацистов.

* - включен(а) в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

**украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.