Русофоб Александр Невзоров* опять рассказывает про героизм нацбата "Азов"**.
Никакие они не нацисты, таков посыл Невзорова*.
"Миф о том, что "Азов"** - нацисты — лопнул!" — заявляет иностранный агент.
В прошлый раз он заявил, что пропаганда России называет концентратом нацизма "Азов"**.
"Связался. Потрясающие люди. Ни к какому нацизму не имеющие никакого отношения", — очарован радикалами Невзоров.
На это "очарование" можно привести слова очевидцев из Мариуполя про этот нацбат:
"Тупо с танка стреляли по всем… "Азов"** простых людей выстроил в ряд и начал стрелять по людям… Что они творят?", "Думаете, помогали они? … они там жарили и котлеты… Запах такой. А мы голодные сидим с детьми. Подойдём — "у нас нет ничего", "Запугивали, мы боялись выходить… " — рассказывают мариупольцы.
И это навскидку только малая часть "героизма" нацистов.
* - включен(а) в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
**украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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