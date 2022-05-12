HS: финны бросились запасаться наличными из-за нестабильной обстановки в мире

Чаще всего наличные деньги снимают жители Австрии, Нидерландов, США и Германии. Однако, судя по результатам исследований, максимальный прирост в использовании наличных наблюдается именно в Финляндии.

Военная спецоперация российской армии на Украине и нестабильная обстановка на мировой арене оказали значительное влияние на снятие наличных. В конце зимы финны начали снимать наличные деньги на 10% чаще, чем в прошлом году.

"Дебаты в Финляндии о вступлении в НАТО и возможный процесс рассмотрения членства страны в альянсе может усилить гибридное воздействие России, возможными объектами которого станут денежные транзакции и банковские услуги в Финляндии", — отмечается в издании Helsingin Sanomat (HS).

Представитель организации SPEK Санна Рясянен призвала жителей Финляндии запастись наличным на несколько дней. Руководитель отдела платежных систем Банка Финляндии Пяйви Хейккинен также советует снимать деньги с карт, так как некоторые банки могут приостановить работу.