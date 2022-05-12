Херсонская область обратится с просьбой о включении в состав РФ после интеграции

Херсонская область собирается обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о включении региона в состав РФ после окончания интеграционных процессов. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, конкретные сроки подготовки обращения пока не обозначены. Как отметил политик, это вопрос обозримой перспективы, а не ближайших дней.

"Как только мы завершим все интеграционные процессы и полностью будем готовы, чтобы область стала полноценным регионом Российской Федерации, то сразу обратимся к президенту России", — сказал Стремоусов в интервью РИА Новости.

Он добавил, что сейчас в Херсонской области выстраивается новая структура власти, происходит восстановление экономической сферы и жизнедеятельности региона.

Кроме того, замглавы военно-гражданской администрации подчеркнул: на территории области осуществляется полный переход на стандарты российского законодательства, прорабатываются механизмы, которые позволят жителям региона получить гражданство РФ.