Политолог Баширов: конфликт на Украине продлится два года

Специальная военная операция России на Украине может затянуться надолго, а боевые действия в той или иной форме могут продлиться два года. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.

Эксперт заметил, что сам раньше считал, что всё закончится за три недели. Но этот прогноз, к сожалению, не оправдался из-за предательства или лжи.

В подробности того, почему так получилось, аналитик вдаваться не стал, оставив всё это "на потом". Сейчас же главное осознать ошибки и сделать выводы, считает он.

По словам политолога, в конфликте будет и горячая фаза, и позиционная, обществу будут рассказывать о продвижениях и потерях. Но нужно знать, что мирные переговоры ведутся, так как в этом заинтересованы все.

"Параллельно всем этим кошмарам идут кулуарные переговоры о мире. Он нужен всем. Вопрос только в том, на каких условиях. Дипломатическими словами их проблематично описать, а по-простому — легко", — заключил эксперт.