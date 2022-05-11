Депутат о ситуации с Херсонской областью: "Я за то, чтобы СССР был восстановлен"

Включение Херсонской области в состав РФ — это очень сложный и тяжёлый вопрос. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков, комментируя Pravda.Ru заявление замглавы областной военно-гражданской администрации Кирилла Стремоусова о включении Херсонской области в состав России.

По мнению Синельщикова, вопрос, бесспорно, нужно решать, но решение должно быть принято коллегиально, как в Херсонской области, так и в России.

"Этот вопрос, конечно, очень сложный, очень тяжелый. Его надо решать, разумеется, коллегиально. И там нужно решить коллегиально, и здесь — коллегиально, если приём в состав Российской Федерации осуществлять. Но я могу сказать только одно, что мы и лично я всегда за то, чтобы Советский Союз был восстановлен", — заявил Синельщиков.

Ранее замглавы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов заявил, что власти Херсонской области обратятся к Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав РФ. Он подчеркнул, что никакой Херсонской народной республики создавать они не собираются и что Херсон — это Россия.

"Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской Федерации", — сказал Стремоусов.