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Автор Юлиана Смирнова

Депутат о ситуации с Херсонской областью: "Я за то, чтобы СССР был восстановлен"

Политика

Включение Херсонской области в состав РФ — это очень сложный и тяжёлый вопрос. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков, комментируя Pravda.Ru заявление замглавы областной военно-гражданской администрации Кирилла Стремоусова о включении Херсонской области в состав России.

Депутат о ситуации с Херсонской областью: "Я за то, чтобы СССР был восстановлен"

По мнению Синельщикова, вопрос, бесспорно, нужно решать, но решение должно быть принято коллегиально, как в Херсонской области, так и в России.

"Этот вопрос, конечно, очень сложный, очень тяжелый. Его надо решать, разумеется, коллегиально. И там нужно решить коллегиально, и здесь — коллегиально, если приём в состав Российской Федерации осуществлять. Но я могу сказать только одно, что мы и лично я всегда за то, чтобы Советский Союз был восстановлен", — заявил Синельщиков.

Ранее замглавы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов заявил, что власти Херсонской области обратятся к Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав РФ. Он подчеркнул, что никакой Херсонской народной республики создавать они не собираются и что Херсон — это Россия.

"Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской Федерации", — сказал Стремоусов.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Олег Артюков
Темы херсонская область
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