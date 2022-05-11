Политолог: Путин может удивить граждан новой волной отставок губернаторов

Глава Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв объяснил, почему пять российских губернаторов в один день сообщили о решении покинуть посты.

"Ни один из них (руководителей регионов. — Прим. ред.) не снят по утрате доверия. Они подают в отставку и переходят на другие должности", — отметил политолог.

Он назвал происходящее "ротацией федеральных кадров". Также специалист подчеркнул, что у данных чиновников в этом году истекал срок полномочий. По словам эксперта, лидер РФ Владимир Путин часто удивляет граждан кадровыми решениями.

"Если бы меня спросили, кого я бы отправил в отставку, то главу Хакасии и Смоленской области", — сказал Журавлёв, передаёт Общественная Служба Новостей.

Как пояснил собеседник издания, уровень жизни в этих регионах нельзя назвать высоким.

Ранее пять руководителей регионов РФ подали в отставку. Среди них оказались:

Сергей Жвачкин,

Игорь Васильев,

Николай Любимов,

Валерий Радаев,

Александр Евстифеев.