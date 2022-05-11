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Автор Евгения Васильева

Политолог: Путин может удивить граждан новой волной отставок губернаторов

Политика

Глава Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв объяснил, почему пять российских губернаторов в один день сообщили о решении покинуть посты.

Политолог: Путин может удивить граждан новой волной отставок губернаторов

"Ни один из них (руководителей регионов. — Прим. ред.) не снят по утрате доверия. Они подают в отставку и переходят на другие должности", — отметил политолог.

Он назвал происходящее "ротацией федеральных кадров". Также специалист подчеркнул, что у данных чиновников в этом году истекал срок полномочий. По словам эксперта, лидер РФ Владимир Путин часто удивляет граждан кадровыми решениями.

"Если бы меня спросили, кого я бы отправил в отставку, то главу Хакасии и Смоленской области", — сказал Журавлёв, передаёт Общественная Служба Новостей.

Как пояснил собеседник издания, уровень жизни в этих регионах нельзя назвать высоким.

Ранее пять руководителей регионов РФ подали в отставку. Среди них оказались:

  • Сергей Жвачкин,
  • Игорь Васильев,
  • Николай Любимов,
  • Валерий Радаев,
  • Александр Евстифеев.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Олег Артюков
Темы хакасия владимир путин смоленская область
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