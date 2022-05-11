Журавлёв: Херсон может войти в состав России без референдума

В Херсонской области власти хотят обратиться к лидеру РФ Владимиру Путину с просьбой включить регион в РФ.

Это сообщил заместитель главы местной администрации Кирилл Стремоусов. Он отмечает, что они планируют это сделать, не создавая народную республику по типу ЛДНР, а также без референдумов.

Однако референдум может не понадобиться, если включить Херсон в состав Республики Крым. В этом убеждён научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

Если Херсонская область становится отдельным субъектом, придется менять Конституцию России, в которой уже сформирован список субъектов. А это уже долгая песня, говорит в интервью "АиФ" политолог.

"Однако, даже при этом, народное голосование может не понадобиться. В основном законе упоминается Конституционное собрание. То есть, конкретные уполномоченные лица. Это собрание может быть использовано…" — подытожил Журавлёв.