TAC: Польша способна спровоцировать глобальную войну НАТО и России

Западные эксперты признали, что спецоперация на Украине разворачивается совсем не так, как предполагалось ранее. Изначально аналитики были уверены, что ВСУ нанесут российской армии серьёзный ущерб. Однако реальная картина происходящего показывает, что силы Украины разбиты и истощены. Более того, до украинских войск на передовой доходит только малая часть необходимого, а большинство поставляемого Западом вооружения уничтожается сразу же после пересечения границы.

На фоне колоссальных потерь ВСУ Вашингтон пытается найти выход после провальной военной помощи Киеву. Эксперт издания The American Conservative (ТАС) не исключает, что на сторону Украины может встать Польша, вмешавшись в военную спецоперацию России.

Появилась информация, что в польский Генштаб поступил приказ о тайном составлении плана вмешательства в украинский конфликт, который предполагает установление полного контроля над западом страны.

"Естественно, военные действия такого масштаба потребовали бы одобрения Киева, но учитывая фактический контроль Вашингтона над Зеленским, одобрение польского военного вмешательства не должно быть проблемой", — отмечает Дуглас Макгрегор.

При этом Соединённые Штаты осознают последствия столкновения России и Польши, поскольку после возможной эскалации конфликта в силу вступит 5 статья устава НАТО. Таким образом, военное вмешательство Варшавы поставит членов НАТО под угрозу полномасштабного вооружённого столкновения с России.