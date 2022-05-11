В Херсонской области не будет проходить референдум о статусе региона

В Херсонской области регионе не будет проходить референдум из-за того, что в 2014 году мировое сообщество проигнорировало результаты волеизъявления жителей Крыма, заявил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

По его словам, в ближайшее время власти региона попросят президента РФ Владимира Путина принять Херсонскую область в состав России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что местные жители должны сами решать, присоединится ли область к РФ. Этот вопрос должны оценить юристы, чтобы процесс был легитимным, как в случае с Крымом, добавил пресс-секретарь.

"Никаких референдумов не будет, потому что это уже абсолютно не важно, с учетом того, что референдум, который абсолютно законно провели в республике Крым, опять же не воспринят мировым сообществом, которое сделало все, чтобы не воспринимать Россию как полноценный субъект мирового сообщества", — подчеркнул Стремоусов.

Ранее он сообщил, что власти региона не будут формировать Херсонскую Народную Республику и объявил территорию российской.

В среду, 11 мая Pravda.Ru писала, что в 2022–2023 годах территория России может увеличиться за счёт присоединения таких регионов, как южная часть Украины, Южная Осетия и Приднестровье.