Сатановский о газовом эмбарго ЕС: очередями стрелять себе в ногу надо уметь

После громких заявлений о вводе эмбарго на энергоносители из России, Запад остался ни с чем, так как альтернатива российскому голубому топливу так и не была найдена. По словам политолога Евгения Сатановского, ситуация выглядит как тост из комедии "Кавказская пленница".

Как подчеркнул политолог, несмотря на тяжёлую ситуацию с переговорами по поставкам энергоносителей из Катара и Бразилии, ЕС по-прежнему гнёт свою линию и пытается избавиться от заявленной "энергозависимости" от России.

"Напоминает это старинный то ли анекдот, то ли тост из гайдаевской "Кавказской пленницы: "Хочу купить корову, но не имею возможности. Могу купить козу, но не имею желания", — пояснил Сатановский. — И ведь лучше не скажешь! Западные политики хотели бы, чтобы России не было, а она есть".

Как подчеркнул политолог, теперь Евросоюз страдает от своих же действий: от ввода эмбарго и заморозки золотовалютных резервов России.

"Так долго, прицельно и кучно, практически очередями, стрелять себе в ногу — это надо было суметь. Ну, сумели. Дальше, что? Россия на своём месте. И, кстати, Китай на своём. Душили они нас, душили… Прямо сплошной Булгаков получается". — резюмировал Сатановский.