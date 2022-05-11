Военкор Котёнок: десять тысяч солдат Польши войдут на Украину 22 мая

Командование ВСУ приказало пограничной службе Украины пропустить на территорию страны четыре батальона польской армии 22 мая 2022 года.

Военный корреспондент Юрий Котёнок опубликовал документ, направленный оборонным ведомством Украины главе государственной погранслужбы страны. В нём приказывается обеспечить проход из Польши объединённого литовско-польского "миротворческого контингента". В период с 22 по 24 мая границу должны пересечь 4 батальона, включающие 9 500 военнослужащих и 279 единиц военной техники.

"Еще одно подтверждение разработки планов по оккупации и дальнейшему разделению страны", — отметил военкор.

Котёнок не стал исключать, что опубликованный документ может быть фейком, но подобный приказ вполне укладывается в принятый западными странными план захвату и разграблению Украины.