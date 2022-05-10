Пять российских губернаторов решили сложить полномочия

Руководители российских регионов Сергей Жвачкин, Игорь Васильев, Николай Любимов, Валерий Радаев и Александр Евстифеев не станут выдвигаться на следующий срок. Об этом политики сообщили в социальных сетях.

Жвачкин напомнил, что руководил Томской областью 10 лет. Как подчеркнул глава, он и его семья продолжат жить в Томске. Также, по словам политика, представителям власти стоит "давать дорогу молодым", написали на официальном сайте пресс-службы губернатора.

"В связи с приближением окончания срока полномочий в должности губернатора мною принято решение оставить пост губернатора Кировской области и продолжить работу на федеральном уровне", — сказал Васильев.

Как отметил Любимов, он многое сделал ради благополучия Рязанской области. Политик выразил надежду, что продолжит приносить пользу России на новой должности.

В пресс-службе Радаева сообщили, что он 10 лет руководил Саратовской областью. Политик решил сложить полномочия губернатора досрочно, отметили представители главы региона.

"Благодарю все общественные и политические силы за слаженную командную работу на благо жителей республики. Нам удалось сделать многое и это наш общий успех", — сказал руководитель Марий Эл Евстифеев.