EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

Пять российских губернаторов решили сложить полномочия

Политика

Руководители российских регионов Сергей Жвачкин, Игорь Васильев, Николай Любимов, Валерий Радаев и Александр Евстифеев не станут выдвигаться на следующий срок. Об этом политики сообщили в социальных сетях.

Пять российских губернаторов решили сложить полномочия

Жвачкин напомнил, что руководил Томской областью 10 лет. Как подчеркнул глава, он и его семья продолжат жить в Томске. Также, по словам политика, представителям власти стоит "давать дорогу молодым", написали на официальном сайте пресс-службы губернатора.

"В связи с приближением окончания срока полномочий в должности губернатора мною принято решение оставить пост губернатора Кировской области и продолжить работу на федеральном уровне", — сказал Васильев.

Как отметил Любимов, он многое сделал ради благополучия Рязанской области. Политик выразил надежду, что продолжит приносить пользу России на новой должности.

В пресс-службе Радаева сообщили, что он 10 лет руководил Саратовской областью. Политик решил сложить полномочия губернатора досрочно, отметили представители главы региона.

"Благодарю все общественные и политические силы за слаженную командную работу на благо жителей республики. Нам удалось сделать многое и это наш общий успех", — сказал руководитель Марий Эл Евстифеев.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Олег Артюков
Темы россия марий эл томская область кировская область рязанская область
Sberbank
Новости
Белоруссия в рамках проверки развернула силы спецопераций на Южном направлении
Верещук: "На заводе "Азовсталь" находится более тысячи военных и сотни раненых"
Пять российских губернаторов решили сложить полномочия
МЧС: в Перми горят здания инфекционной больницы
DPA: Запрет на поставку нефти из РФ больше не входит в шестой пакет санкций
Спецназ ДНР нанёс ракетный удар по месту сбора полураздетых боевиков ВСУ
Стоимость бензина в США достигла максимума
ВСУ обстреляли из "Ураганов" Киевский район Донецка: есть жертвы и раненые
Сосновский: уничтожение арсенала западного оружия Россией в интересах Европы
В Белоруссии заявили о начале второго этапа внезапной проверки сил реагирования
Популярное
Силовые структуры
Спецназ "О" ликвидировал выдающихся бойцов ВСУ под Северодонецком

Группировка российского спецназа "О" в ходе наступления на Северодонецк ликвидировала особо отличившихся украинских боевиков.

Спецназ "О" ликвидировал выдающихся бойцов ВСУ под Северодонецком
Литовкин: 150 поставленных ВСУ танков НАТО не доехали до линии фронта
Силовые структуры
Литовкин: 150 поставленных ВСУ танков НАТО не доехали до линии фронта
Мир. Новости мира
Экс-депутат Рады Кива: оппоненты Зеленского попытаются сменить власть на Украине
Силовые структуры
Минобороны РФ сообщило о трёхдневной попытке Украины захватить остров Змеиный
Игорь Буккер Карин Жан-Пьер: новый голос Белого дома Игорь Буккер Усам Оздемиров Шестой пакет санкций может погубить Европу Усам Оздемиров Ирина Шлионская Во сне мозг не отключается от внешнего мира Ирина Шлионская
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ вынуждает ВСУ бросать позиции на Лиманском направлении
Силовые структуры
Военкор Пегов показал кадры реального боя "Сомали" и ВСУ под Авдеевкой
В Киеве паника: группировку ВСУ в Донбассе окружают с пяти сторон
Силовые структуры
В Киеве паника: группировку ВСУ в Донбассе окружают с пяти сторон
Последние материалы
ВСУ обстреляли из "Ураганов" Киевский район Донецка: есть жертвы и раненые
Шестой пакет санкций может погубить Европу
Во сне мозг не отключается от внешнего мира
Сосновский: уничтожение арсенала западного оружия Россией в интересах Европы
В Белоруссии заявили о начале второго этапа внезапной проверки сил реагирования
Многодетная жительница Арзамаса завоевала титул "Миссис ООН"
Фицо отказался присутствовать на выступлении Зеленского
Джабаров: у Литвы "поехала крыша", если она считает Россию "страной-террористом"
Юрий Лоза: "Правило трёх У" в семейной жизни
The Atlantic: Великобритания намерена перекроить мир с помощью НАТО и G7
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников