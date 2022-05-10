Запад продолжает снабжать киевский режим оружием. Накануне президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, который открывает доступ к поставкам на Украину новых современных видов вооружений. В связи с этим эксперты просчитывают различные варианты, как оно может повлиять на ход спецоперации.
Всё оружие, которое закачивают в подвалы Украины США и их союзники, никуда не денется и не испарится. А угрозу оно может представлять как раз для самой Европы. Такое мнение высказал немецкий политолог и журналист Александр Сосновский.
Эксперт считает, что в интересах Европы уничтожение этого арсенала Россией в ходе СВО, так как ни одна из европейских стран не хочет видеть вооруженной до зубов, коррумпированную и безвластную Украину.
По словам аналитика, в первую очередь это касается Польши и Германии, затем Чехии, Словакии, Венгрии, Австрии и других.
"Рискну сказать, что в поражении Украины заинтересованы именно эти страны. Плюс газ и нефть", — заключил Сосновский.
Заметим, Россия всячески старается не допустить попадания западного вооружения и техники к местам боевых действий. Поставки уничтожаются либо в пути, либо на складах. В Минобороны не раз заявляли, что как только оружие пересечёт границу Украины, оно становится законной целью российской армии.
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