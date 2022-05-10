Чепа: "Мы готовы прекратить все отношения с Литвой"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия готова оборвать с Литвой всякие отношения.

"Мы готовы прекратить все отношения Литвой. Можно заморозить все поставки через литовские порты, закрыть поставку удобрений и всевозможной продукции, которую страна покупала у нас. А мы закрываем полностью все сельские хозяйства с ними, никакую продукцию у них брать не будем", — подчеркнул он.

Ранее сейм Литвы признал Российскую Федерацию террористическим государством.

Депутаты также выступили за создание "Специального международного уголовного трибунала для расследования и оценки агрессии России против суверенной Украины" и преследования виновных на основе совместных усилий международного сообщества и известных в истории прецедентов.