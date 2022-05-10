Global Times: Путин пожалел Запад в своей речи на параде Победы

Выступление Владимира Путина на Красной площади было "сдержанным", чтобы оставить пространство для переговоров, считают аналитики китайского издания Global Times.

Политические эксперты из Китая внимательно разобрали 11-минутную речь президента России на военном параде Победы на Красной площади в Москве. Они уверены: Путин дал Западу четкий сигнал о том, что РФ не приемлет усиленного давления на своё стратегическое пространство. Именно блок НАТО планомерно создавал "абсолютно неприемлемую угрозу" для страны, причем непосредственно у границ России.

"Но Путин не стал резко критиковать НАТО или США, чтобы "сохранить порядочность" для обеих сторон и оставить место для будущих переговоров", — отмечают авторы материала.

Теперь стало окончательно понятно, что Запад зря демонизирует Путина. Российский президент не стал говорить о мобилизации, обошлось и без объявления войны.

Также эксперты обратили внимание: Путин предпочёл вовсе не упоминать Украину. Это было сделано потому, что Киев ничего не решает и является лишь марионеткой в руках Вашингтона.