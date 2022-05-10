Выступление Владимира Путина на Красной площади было "сдержанным", чтобы оставить пространство для переговоров, считают аналитики китайского издания Global Times.
Политические эксперты из Китая внимательно разобрали 11-минутную речь президента России на военном параде Победы на Красной площади в Москве. Они уверены: Путин дал Западу четкий сигнал о том, что РФ не приемлет усиленного давления на своё стратегическое пространство. Именно блок НАТО планомерно создавал "абсолютно неприемлемую угрозу" для страны, причем непосредственно у границ России.
"Но Путин не стал резко критиковать НАТО или США, чтобы "сохранить порядочность" для обеих сторон и оставить место для будущих переговоров", — отмечают авторы материала.
Теперь стало окончательно понятно, что Запад зря демонизирует Путина. Российский президент не стал говорить о мобилизации, обошлось и без объявления войны.
Также эксперты обратили внимание: Путин предпочёл вовсе не упоминать Украину. Это было сделано потому, что Киев ничего не решает и является лишь марионеткой в руках Вашингтона.
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